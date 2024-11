Casal é encontrado morto a facadas em fazenda em Cascalho Rico | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/10/2024 - 07h46 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h42 ) twitter

Um casal foi encontrado morto em uma fazenda na zona rural de Cascalho Rico, na noite de sábado. As vítimas, um homem de 60 anos e uma mulher de 52, apresentavam ferimentos de faca, e a Polícia Militar foi acionada por um amigo do casal, que chegou ao local para uma visita e encontrou os corpos. A fazenda não exibia sinais de arrombamento.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que o crime tenha ocorrido por volta do meio-dia e tenha sido cometido por alguém familiarizado com o local e com as vítimas. Foram roubados os celulares do casal e o equipamento de monitoramento da propriedade, e a PM está realizando diligências para identificar e localizar o autor.

A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias e a motivação do homicídio. A perícia oficial já coletou elementos que devem ajudar a esclarecer o caso, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal para exames que irão determinar a causa exata da morte.

