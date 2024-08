Casal e bebê morrem ao pular do 7º andar de prédio para fugir de incêndio Aclr|Do canal Record News no YouTube 27/08/2024 - 17h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h10 ) ‌



Um casal e o filho recém-nascido, de dois meses, morreram, na manhã desta terça-feira (27), após um incêndio atingir um prédio residencial em Valparaíso de Goiás (GO), no Entorno do Distrito Federal. Segundo informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, a família morava no 7º andar, onde teriam começado as chamas, e se jogou do apartamento para tentar escapar do fogo. As vítimas, no entanto, não resistiram à queda.

