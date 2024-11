Casal é baleado em frente de casa no bairro Tibery, em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/11/2024 - 07h29 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal foi baleado na tarde desta quarta-feira (22) no bairro Tibery, em Uberlândia. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o atirador chegando ao local em uma motocicleta. O homem morreu no local e a mulher foi socorrida em estado grave pela Polícia Militar e encaminhada ao Hospital de Clínicas da UFU.

De acordo com a perícia, foram recolhidas 12 cápsulas de calibre 9 mm na cena do crime. Um morador relatou que havia saído de casa com o cachorro e notou um veículo parado em frente à sua residência. Pouco tempo depois, ouviu os disparos e, ao retornar, viu o carro descendo sozinho pela rua. Populares que estavam nas proximidades bloquearam o veículo e retiraram as vítimas.

O atirador fugiu do local na motocicleta e está sendo procurado pela polícia. Moradores da área afirmaram que, apesar do fluxo intenso de veículos, a rua é normalmente tranquila. O caso está sendo investigado para apurar a motivação e autoria do crime.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ykSO1Hr3mhE

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=BFQRi_nbQp4

👉 https://www.youtube.com/watch?v=I6jZn7HT9VE

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.