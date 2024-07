Casal é atacado por cão da raça pitbull solto na rua em SC Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 23/07/2024 - 12h52 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h21 ) ‌



Uma mulher que passeava com os cães de estimação em frente a sua casa foi atacada por um pitbull solto na rua, em Joinville (SC). No vídeo, a vítima aparece com dois cachorros pequenos, quando é surpreendida pelo pitbull. Ela tenta proteger uma cachorrinha, mas não consegue evitar o avanço do animal. O marido tenta ajudar, mas ambos caem no chão e levam mordidas. O cachorro saiu correndo com a cadelinha na boca por aproximadamente duas quadras. Ela passou por cirurgia e segue internada, sem risco de morte. O casal registrou um boletim de ocorrência. Os tutores do pitbull não se pronunciaram.

