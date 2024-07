Casal e animal de estimação morrem em incêndio misterioso em hotel de Fortaleza (CE) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/07/2024 - 11h58 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h39 ) ‌



A polícia aguarda o resultado da perícia para saber o que causou o incêndio em um hotel de Fortaleza (CE). Um casal e a cachorra de estimação não conseguiram sair a tempo e morreram. Tarcisio Pires Silva e Karina Sposito eram empresários em Campina Grande (PB) e passavam férias na capital cearense com a cachorrinha. Eles estavam no décimo andar do prédio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local não apresenta nenhuma irregularidade.

