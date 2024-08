Casal de voluntários está entre as vítimas de acidente aéreo Aclr|Do canal Record News no YouTube 10/08/2024 - 14h30 (Atualizado em 12/08/2024 - 01h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Entre as 62 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, está um casal que era conhecido por ajudar ao próximo. Maria Auxiliadora, que tinha 74 anos, e José Cloves Arruda, de 76, estavam no voo da empresa Voepass voltando da visita a uma familiar, no Paraná. O destino era Guaratinguetá, no interior paulista, onde viviam.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.