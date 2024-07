Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Casal brasileiro é assaltado em viagem ao Peru e precisa caminhar por seis horas no deserto

Um casal brasileiro viveu momentos de pavor em uma viagem ao Peru. Eles faziam parte de um grupo de turistas assaltado no meio do deserto. Sem os carros e sem sinal de celular, eles precisaram andar durante seis horas na areia até encontrarem socorro. A advogada Andressa e o tatuador Paulo falaram com o Domingo Espetacular sobre o trauma.

