Casal baleado em Uberlândia: homem e mulher morrem após ataque brutal | Cidade Alerta Minas

A mulher de 39 anos, que foi baleada junto com o namorado na última quarta-feira (27) no bairro Tibery, em Uberlândia, não resistiu aos ferimentos e faleceu na sexta-feira (29). O ataque aconteceu na Avenida Inglaterra e foi capturado por câmeras de segurança. As imagens mostram um motociclista se aproximando do veículo onde o casal estava, efetuando vários disparos e fugindo em direção à rodovia.

O motorista, de 42 anos, foi atingido por oito tiros na cabeça, peito e braço, enquanto a passageira sofreu um disparo que atravessou o pescoço até o braço. Ambos foram socorridos e encaminhados a hospitais da cidade, mas o homem morreu ainda na quarta-feira e a mulher dois dias depois, tornando-se a segunda vítima fatal do crime.

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o autor e a motivação do ataque. Até o momento, não há informações concretas sobre o suspeito ou a possível relação do casal com o ocorrido. O crime chocou moradores da região, que aguardam respostas sobre o desfecho das investigações.

