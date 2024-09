Casa pega fogo no bairro Parque dos Girassóis, em Uberaba | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/09/2024 - 15h16 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h51 ) ‌



Um grave incêndio atingiu uma residência no bairro Parque dos Girassóis, em Uberaba, causando danos significativos ao imóvel e colocando em risco as casas vizinhas. As chamas, que se iniciaram em um depósito localizado nos fundos da casa, rapidamente se alastraram devido à grande quantidade de material inflamável armazenado no local, como pneus, madeiras, restos de veículos e fios.

Moradores da região tentaram controlar o fogo utilizando uma mangueira, mas as chamas já haviam se espalhado por grande parte do imóvel. A intensidade do incêndio foi tamanha que o muro da casa vizinha também foi atingido, colocando em risco outras residências. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e controlou as chamas, evitando que o fogo se propagasse para outras casas. Felizmente, não houve feridos, mas a família que reside no imóvel perdeu todos os seus pertences. A Defesa Civil foi acionada para prestar assistência às vítimas e avaliar os danos causados pelo incêndio.

