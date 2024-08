Casa no bairro Panorama é totalmente devastada por incêndio | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/08/2024 - 11h34 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h43 ) ‌



Um incêndio devastador atingiu uma casa no bairro Panorama na noite dessa quarta-feira (28), deixando a residência completamente destruída. Imagens enviadas por vizinhos mostraram chamas intensas que consumiram a estrutura do imóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros, a parte estrutural da casa foi severamente comprometida, com o teto e uma parede lateral desmoronando devido ao calor do fogo.

A casa pertencia a Tainá, que vivia no local com o esposo, duas crianças, a mãe e o irmão. Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente, mas a família perdeu todos os seus bens. Até o momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas. A Defesa Civil também avaliou a situação e confirmou que a estrutura da casa foi seriamente danificada.

