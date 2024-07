Casa invadida em Patos de Minas: empresário tem prejuízo de R$ 3 mil | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 24/07/2024 - 13h47 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h43 ) ‌



Um empresário teve a casa invadida na madrugada de terça-feira (23) no bairro Caiçaras, em Patos de Minas. O crime aconteceu enquanto a vítima dormia e, segundo ele, apenas percebeu o que havia acontecido quando foi sair para a padaria pela manhã.

Ao se aproximar do carro elétrico, o morador notou que o portão da garagem estava aberto e que o carregador do veículo havia sido furtado. Além do valor do carregador, o prejuízo do empresário ultrapassa R$ 3.200,00, pois o portão também foi danificado durante a ação.

Ainda não se sabe quantas pessoas participaram do furto, mas o trilho e o braço mecânico do portão ficaram danificados. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

