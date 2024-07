Casa de Drake é inundada em Toronto, no Canadá. 📲 #RecordNews #Shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 17/07/2024 - 18h55 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h09 ) ‌



A casa do cantor Drake foi afetada pelas enchentes que atingem a região de Toronto, no Canadá. Em um vídeo, publicado pelo rapper em uma rede social, é possível ver uma pessoa tentando impedir a entrada da água, enquanto Drake aparece com uma vassoura na mão. Segundo a imprensa internacional, a casa é avaliada em cerca de U$100 milhões, equivalente a mais de R$540 milhões.

O volume de chuvas em Toronto nesta terça quebrou o recorde em um só dia estabelecido em 1941. Meteorologistas afirmam que isso aconteceu por causa de três grandes tempestades que caíram sobre a cidade. 📲 #RecordNews

🎥/📷 Reprodução: Redes Sociais/champagnepapi

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.