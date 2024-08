Casa à beira da praia é destruída pelo mar. 📲 #RecordNews #shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 27/08/2024 - 17h18 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h10 ) ‌



Fortes ondas derrubaram uma casa em Rodanthe Beach, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O momento foi registrado e compartilhado nas redes socias. O autor do vídeo relatou que os destroços da casa ficaram espalhados por quilômetros pelo local. Felizmente, a casa estava desocupada no momento.

🎥 Reprodução: Redes Sociais/jace_ocr

