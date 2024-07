Cartas sobre "bloqueio criativo" de Franz Kafka serão leiloadas

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Uma carta de Franz Kafka, um dos escritores mais famosos do século 20, vai ser leiloada. A estimativa é que ela tenha sido escrita entre abril e junho de 1920. No texto, o alemão revela que estava sofrendo um "bloqueio criativo" e que não produzia nada há 3 anos. Especialistas acham que a carta é uma resposta a um pedido para que ele contribuísse para uma revista da época. A expectativa é que a relíquia seja vendida por US$ 114 mil,e equivalente a mais de R$ 628 mil. Os lances para comprar a carta podem ser feitos até o dia 11 de julho. A morte de Franz Kafka completou cem anos no início do mês de junho.

