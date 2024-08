Cartão alimentação: auxilia famílias atingidas pelas cheias em Canoas Aclr|Do canal Record RS no YouTube 09/08/2024 - 09h43 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h34 ) ‌



O Banco de Alimentos, de São Paulo, está realizando uma ação que vai beneficiar cerca de 400 famílias do entorno do bairro Mathias Velho, em Canoas, um dos mais atingidos na enchente de maio. É um cartão no valor de 250 reais para compra de itens que não fazem parte da cesta básica.

