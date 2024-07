Carro tomba em Patos de Minas e motorista foge | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/07/2024 - 13h35 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um grave acidente de trânsito foi registrado na cidade de Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. Na Rua Major Gote, um carro perdeu o controle e colidiu com outro veículo que estava estacionado, tombando em seguida. O mais surpreendente é que o motorista abandonou o local do acidente sem prestar socorro.

Câmeras de segurança flagraram o momento da colisão. As imagens mostram o veículo em movimento pela Rua Major Gote quando, ao se aproximar de outro carro estacionado, o motorista perde o controle e provoca a colisão. O impacto foi tão forte que fez o veículo tombar, atingindo ainda outro carro que seguia no mesmo sentido.

Mesmo com o carro tombado no meio da rua, o motorista conseguiu sair do veículo e fugir do local. Testemunhas relataram que ele entrou em um veículo de aplicativo e se evadiu. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou a gravidade do acidente. O veículo tombado foi apreendido e removido por um guincho.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=tbwawyyeusI

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=fozHjQ_hwBc

👉 https://www.youtube.com/watch?v=UOls1XSIUU0

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #PatosdeMinas #acidente #carro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.