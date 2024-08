Carro pega fogo na BR-101 durante a noite: confira a reportagem Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 02/08/2024 - 15h08 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Equipas de plantão da Tribuna do Povo sempre de olho no que acontece em Joinville e região. Durante a noite, um carro pegou fogo na BR-101, gerando grande repercussão. Agora, você pode acompanhar a reportagem completa que traz todos os detalhes desse incidente. Fique por dentro do que aconteceu e as ações tomadas pelos bombeiros e autoridades.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.