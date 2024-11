Carro invade laboratório de hospital e assusta pacientes, em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 22/10/2024 - 15h15 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h15 ) twitter

Um carro invadiu um laboratório da Santa Casa e assustou pacientes, na manhã desta terça (21), no Centro de Franca. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Doutor Júlio Cardoso e Voluntários da Franca; segundo testemunhas, antes de invadir o hospital, o veículo teria sido atingido por outro automóvel, que desrespeitou um semáforo fechado. Apesar do susto, ninguém se feriu.

