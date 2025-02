Carro invade calçada e atropela jovens na Grande São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/02/2025 - 09h42 (Atualizado em 11/02/2025 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas jovens ficaram feridas após serem atropeladas por um carro que invadiu a calçada em São Bernardo do Campo (SP). O motorista, agora preso, é suspeito de dirigir embriagado. Um ciclista ajudou as vítimas até a chegada do socorro. Uma jovem passou por cirurgia devido a fraturas, enquanto a outra se recupera em casa com lesões menores. A polícia investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.