Carro ignora placa de "Pare" e causa grave acidente

Um idoso que dirigia uma picape não respeitou a placa de "Pare", resultando em um grave acidente. Um policial militar, que pilotava uma motocicleta, colidiu com o veículo, sendo arremessado e rodopiando no ar com o impacto. Ele foi socorrido e levado ao hospital em estado grave.

