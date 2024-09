Carro furtado é encontrado incendiado em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/09/2024 - 14h52 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h48 ) ‌



Um veículo que havia sido furtado de um bar localizado na Avenida João Pessoa foi encontrado carbonizado na esquina da Rua Estrela do Sul, no bairro Martins. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas a hipótese de um acidente após o furto é investigada.

Segundo o proprietário, ele percebeu o furto do veículo logo após sair de um estabelecimento na Avenida João Pessoa. Ao retornar ao local, encontrou o carro completamente destruído pelo fogo. Testemunhas relataram ter ouvido o barulho da colisão contra um muro e, em seguida, as chamas consumindo o veículo. A polícia suspeita que pelo menos duas pessoas tenham participado do crime e fugido após o acidente.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e iniciar as investigações. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para conter as chamas, mas o veículo foi completamente destruído. A perícia técnica será fundamental para determinar as causas do incêndio e identificar possíveis pistas que levem à prisão dos autores do crime.

