Carro fica destruído após motorista perder controle e bater ao desviar de motociclista em BH

#RecordMinas

Um carro elétrico ficou destruído depois de bater em uma árvore e em um poste no bairro Vera Cruz, na região leste de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (22). Segundo testemunhas, o acidente aconteceu depois que o homem perdeu o controle do veículo ao desviar de um motociclista. O motorista não ficou ferido. O local foi isolado pela polícia porque a batida provocou vazamento de gás e havia risco de explosão. Veja a matéria completa no vídeo acima.

