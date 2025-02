Carro descontrolado invade restaurante em Santa Maria (RS) Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 18/02/2025 - 11h22 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h07 ) twitter

Um carro invadiu um restaurante em Santa Maria, Rio Grande do Sul. O condutor afirmou que seu pé ficou preso no acelerador. O veículo deixou um estacionamento próximo antes de subir a calçada e atingir o interior do local. Testemunhas relataram que o carro continuou acelerando até parar completamente. Apesar da situação alarmante, não houve feridos. O restaurante teve prejuízos materiais e fechou temporariamente para reparos após o incidente.

