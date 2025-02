Carro de luxo bate contra veículo de entregas em bairro nobre de São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/02/2025 - 09h38 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h02 ) twitter

Um grave acidente ocorreu entre um Porsche e um carro de entrega em um cruzamento na área nobre do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, próximo às avenidas Brigadeiro Faria Lima e Cidade Jardim. Segundo o motorista do carro de entrega, o Porsche estava em alta velocidade e ignorou a sinalização. "Eu vinha passando com o farol aberto para mim", relatou o motorista do carro de entrega. Apesar da destruição dos veículos, ambos motoristas saíram ilesos. As placas do Porsche foram removidas após a colisão, sob alegação do motorista de evitar filmagens. A polícia esteve no local, e ambos os motoristas realizaram testes de bafômetro, com resultados negativos. "Foi Deus que nos salvou", disse aliviado o motorista do carro de entrega. O trânsito ficou parcialmente interditado.

