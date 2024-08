Carro com grande quantidade de entorpecentes é apreendido na BR-101 Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/08/2024 - 09h06 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h45 ) ‌



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro com 263 quilos de maconha na BR-101, em Joinville. O motorista, de 26 anos, foi detido ao ser flagrado transportando 428 tabletes de maconha no porta-malas do veículo. Sem carteira de habilitação, ele afirmou ter saído de Cascavel, no Paraná, com destino a Balneário Camboriú. O suspeito, natural do Paraná, foi levado à Delegacia de Polícia em Joinville, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.

