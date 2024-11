Carro capota em frente ao Congresso Nacional, em Brasília (DF) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/11/2024 - 13h03 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h14 ) twitter

Um carro capotou por volta das 22h30 de segunda-feira na Esplanada dos Ministérios, próximo à cúpula da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). O acidente deixou marcas visíveis na pista e danificou o meio fio e uma parte da grade que protege a área do Congresso Nacional. O veículo parou com os pneus para cima e apresentava desgaste. A equipe de manutenção está removendo partes do alambrado afetadas pelo acidente.

