Carreta tombada na BR-101 causa bloqueios e trânsito intenso em Porto Belo

Na manhã desta terça-feira, 26 de novembro, uma carreta tombou na BR-101, em Porto Belo, no sentido Sul, logo após o pedágio. O veículo ficou sobre a mureta de proteção central, obstruindo parcialmente a faixa da esquerda. O trânsito na região é extremamente complicado, com reflexos também no sentido Norte da rodovia. A orientação das autoridades é que os motoristas evitem o local e busquem rotas alternativas enquanto as equipes trabalham para remover o veículo e liberar as pistas.

