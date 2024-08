Carreta tomba e complica trânsito próximo ao Trevo de Barreiros, na Grande Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/08/2024 - 10h16 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h29 ) ‌



Na noite desta quinta-feira (15), uma carreta capotou próximo ao Trevo de Barreiros em São José, causando grandes transtornos no trânsito da região. O veículo ainda não foi retirado do local, o que está complicando ainda mais a situação nas vias próximas. A repórter Daniela Ceccon está ao vivo do local trazendo as últimas informações sobre o acidente e o impacto no tráfego. Acompanhe os detalhes e saiba como o acidente está afetando a movimentação na área.

