Carreta pega fogo próximo à empresa de mineração em Araxá | Balanço Geral Minas

Uma carreta pegou fogo após descarregar em uma empresa de mineração em Araxá, no fim da tarde de ontem. O incêndio começou devido ao acúmulo de enxofre no motor e no escapamento, provocando superaquecimento. O motorista, que estava retornando para Ribeirão Preto, conseguiu controlar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros realizaram o resfriamento da área afetada e a remoção do material acumulado que ainda estava em contato com partes quentes do veículo, evitando o risco de reignição. A pista foi limpa e o motorista recebeu orientações de segurança. Não houve vítimas.

