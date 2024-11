Carreta de 22 metros vai circular pelas BRs 101 e 376 a partir de sexta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/11/2024 - 09h20 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h13 ) twitter

Quem vai pegar a estrada neste fim de semana deve ficar atento: uma carreta de grandes proporções, com 22 metros de comprimento e 133 toneladas, passará pelas BRs 101 e 376 a partir desta sexta-feira, 29 de novembro. A concessionária responsável emitiu um alerta para motoristas redobrarem a atenção, especialmente entre a Grande Florianópolis e o Norte do Estado. O trajeto da carreta será realizado das 9h às 18h, com início em Palhoça (KM 244) e seguindo até o Paraná. A velocidade máxima será de 50 km/h, e a largura do veículo é de quase 4 metros.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.