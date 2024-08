Carreta com 48 toneladas de soja tomba na MG-190 | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/08/2024 - 11h30 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h02 ) ‌



Na noite dessa segunda-feira, uma carreta carregada com 48 toneladas de soja tombou na MG-190, no quilômetro 68, sentido Romaria. O motorista, que sofreu um corte profundo no braço e precisou de vinte pontos, foi resgatado por terceiros e levado ao pronto-socorro de Monte Carmelo. O motorista está bem e consciente.

O acidente ocorreu quando o motorista, vindo de Coromandel com destino ao Porto de Santos em São Paulo, não percebeu o entroncamento com a LMG-782, resultando no tombamento do veículo. A carga de soja espalhou-se pelo canteiro central, mas não interrompeu o fluxo de trânsito na rodovia. Equipes da concessionária EPR Triângulo estiveram no local para sinalizar a área e providenciar o destombamento da carreta, que está previsto para ocorrer ainda hoje.

