Carreta com 46 mil litros de óleo diesel tomba em anel rodoviário de Belo Horizonte

Uma carreta carregada com 46 mil litros de óleo diesel tombou no anel rodoviário de Belo Horizonte neste sábado (13). Cerca de 12 mil litros vazaram na pista, levando à interdição do anel no sentido Vitória. O Corpo de Bombeiros está resfriando a carga para evitar explosões e realizando o transbordo do combustível. O motorista ficou levemente ferido e foi levado ao hospital. A previsão é que a pista seja liberada após a limpeza necessária. O acidente causou transtornos no trânsito local.

