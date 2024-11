Carreta boiadeira fica presa em pontilhão e provoca congestionamento na BR-365 | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/10/2024 - 08h36 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma carreta boiadeira ficou presa no pontilhão da BR-365, no perímetro urbano de Uberlândia, e causou um grande congestionamento na rodovia. O acidente ocorreu por volta das 4h desta terça-feira (22) no mesmo local em que ocorrências semelhantes acontecem de forma recorrente.

O motorista Marcelo Oliveira contou que seguia de Jussara (GO) em direção a Vitória (ES) onde buscaria uma carga. Ele contou que estava acompanhando o fluxo de outros caminhões e não observou a altura do pontilhão da linha férrea, com a máxima de 4,5 metros, batendo a carroceria da carreta boiadeira contra a estrutura.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=MkPDRGt8n2w

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Jm6HhXzZ_64

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=3vozFaYo8TQ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.