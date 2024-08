Caroline Ensina a Fazer Pão de Queijo Mineiro com Truques Incríveis! Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 01/08/2024 - 16h43 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h54 ) ‌



No programa de hoje, você vai aprender a fazer um dos petiscos mais amados: o pão de queijo! Mas não é qualquer pão de queijo. Caroline, coordenadora do curso de Gastronomia da Unochapecó, nos revela uma receita especial com truques mineiros que vão transformar o seu pão de queijo em uma verdadeira iguaria.

