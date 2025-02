Carolina Dieckmann faz 'teste da juventude' nas redes sociais e lança o desafio para os fãs Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 11/02/2025 - 18h34 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h09 ) twitter

Nas redes sociais, Carolina Dieckmann publicou um vídeo fazendo um "teste da juventude", em que tenta se sentar e se levantar do chão sem usar as mãos. O desafio foi lançado para os fãs, e até Fabíola Reipert encarou durante o Balanço Geral desta terça (11). Será que ela passou no teste? Veja como foi!

