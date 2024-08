Carol Portaluppi denuncia seguidor por importunação sexual Aclr|Do canal Record News no YouTube 13/08/2024 - 19h11 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A influenciadora Carol Portaluppi, filha do técnico do Grêmio Renato Gaúcho, denunciou um seguidor por importunação sexual. Ela publicou em suas redes sociais mensagens que recebeu do seguidor com conotação sexual. As mensagens foram enviadas de forma privada e também comentadas em fotos dela.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.