CARNE DE PORCO: EXPECTATIVA PARA AUMENTO NO PAÍS

Matéria exibida no dia 17/06/2024

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE SUÍNOS ESTÁ INCENTIVANDO A VENDA E O CONSUMO DESTE TIPO DE CARNE NO BRASIL. E CONTA COM O APOIO DE SUPERMERCADOS E AÇOUGUES PARA QUE O CONSUMO AUMENTE ATÉ O FIM DO ANO.

