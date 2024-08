CARIOCA. 'EU SEI QUE O SILVIO LUIZ MORREU COMO HAVIA PROMETIDO. TRABALHANDO. ERA O QUE ELE QUERIA.' Aclr|Do canal Canal do Cosme Rímoli no YouTube 20/08/2024 - 16h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h09 ) ‌



Foi a missão mais compensadora, generosa e 'secreta' de Márvio Lúcio dos Santos Lourenço, o Carioca. Se não fosse por ele, Silvio Luiz não teria realizado o sonho de narrar futebol até seus últimos dias.

Foi um projeto ousado,de Carioca, que colocou Silvio Luiz pela última vez à frente de um microfone. Ninguém jamais havia narrado jogos importantíssimos, como três finais de Campeonatos Paulistas, entre 86 e 89 anos. E ele fez isso pelo portal da RECORD, o R7.

Tendo ao seu lado direito, Carioca. No esquerdo, Marcos Chiesa Birquenkisy, o Bola.

Silvio Luiz teve o direito a três anos de transmissões anárquicas, que jamais sonhou e sempre desejou.

‌



Foi uma lindíssima homenagem a quem revolucionou a maneira de narrar futebol neste país.

'A felicidade de viver esses anos ao lado do Silvio Luiz foi um presente que a vida me deu. Eu já vivi muitas experiências, mas esta é uma das que eu mais me orgulho. Ele foi um gênio. Mudou o modo de narrar em um país que ama e conhece demais o futebol', diz Carioca, em entrevista exclusiva.

‌



Nela é revelado o segredo generoso de um dos maiores humoristas do país.

Por alguns poucos momentos, a voz de Silvio Luiz, aos 89 anos, falhava. E excepcional imitador, Márvio Lúcio assumia o microfone, como se fosse Silvio.

‌



Era absolutamente imperceptível para quem apenas ouvisse. Era um ato profissional e de muitoi carinho.

Carioca esteve ao lado de Silvio, na última transmissão.

Na final do Campeonato Paulista deste ano, de 2024. Ele lembra os últimos momentos do narrador trabalhando.

'Ele fazia todos os exames, estava muito bem. Mas naquele domingo, ele chegou mais quieto que o normal. Eu e o Bola perguntamos o que ele tinha e respondeu que estava 'gripado'. Este ano, o Silvio se mostrava melhor do que nos primeiros anos. E narrou muito bem.

"Narrou, empolgado como sempre, o primeiro gol do Palmeiras, o do Raphael Veiga, de pênalti. Mas veio o intervalo e ele já começou a ficar estranho. Perguntamos se estava bem, ele repetiu que sim. Mas começou o segundo tempo. E ele começou a não conseguir falar direito. Imediatamente, ele foi atendido. Saiu do estúdio em uma cadeira de rodas. E foi para o hospital. Ele teve um derrame, que ninguém poderia prever. Morreu como sempre sonhou, trabalhando. Eu sou muito grato por poder estar ao lado dele nos seus últimos três anos. Criamos uma relação paternal. O Silvio tinha um coração imenso. Só quem conheceu, de verdade, sabe.'

O humorista garante que não vai desistir de ver o nome de Silvio Luiz em uma rua de São Paulo.

'O Brasil deve essa homenagem a ele.'

A trajetória de Carioca é incrível.

De superação impressionante.

De garoto do perigoso subúrbio de São Gonçalo, com direito a ter amigos assassinados, graças ao seu talento, se tornou um dos grandes humoristas do Brasil. Viveu experiências incríveis no programa Pânico. Tanto no rádio como na tevê. A facilidade com que consegue imitar pessoas é raríssima.

Jornalista, usa a sua formação para um dos mais acessados, e divertidos, podcasts do Brasil. O apresenta com seu inseparável amigo Bola. Ticaracaticast.

Tem uma ligação apaixonada com o futebol, graças ao Botafogo.

Shows lotados em todo país. Segue com seu trabalho na tevê.

Só que mais do que tudo isso, mostrou ser um companheiro incrível de trabalho, já que nas transmissões dos jogos dos últimos três Campeonatos Paulista, eu também estava. E pude desfrutar sua parceria, sua generosidade, sua alegria intensa, mesmo vivendo momentos dificílimos de sua vida.

Mas inesquecível foi sua relação de carinho, respeito, amor com Silvio Luiz.

Márvio Lúcio é uma pessoa muito especial...

