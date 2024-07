Carioca conhecido como "Chapola do Dendê" responderá por tráfico e homicídio após ser preso em BH

Aclr |Do canal RecordTV Minas no YouTube

A Polícia Civil detalhou como foi a operação que terminou com a prisão de "Chapola do Dendê", um dos criminosos mais perigosos do Rio de Janeiro. Ele estava morando em Belo Horizonte havia dois meses com a mulher e dois filhos. Ao ser preso, o suspeito disse que queria mudar de vida. No entanto, a investigação continua para saber qual era a real intenção de chapola em Minas Gerais.

