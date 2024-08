Carioca A2: Americano empata com o América e se livra do rebaixamento Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 02/08/2024 - 10h41 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h36 ) ‌



O Americano se salvou do rebaixamento depois de empatar em 0 a 0 com o América, no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira. Precisando da vitória para não depender de ninguém o Glorioso de Campos teve dificuldades para furar a defesa do time do América. O empate deu mais um ponto para o clube que terminou na 10ª posição na tabela, a última antes da zona de rebaixamento.

