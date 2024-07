Aclr |Do canal Record News no YouTube

Carga com material radioativo é roubada na Grande SP

Alto contraste

A+

A-

Criminosos roubaram um veículo carregado com material radioativo. A comissão nacional de energia nuclear emitiu alerta para o caso de alguém ver esses produtos circulando pela cidade de São Paulo. Segundo a comissão que faz parte do ministério da ciência tecnologia e inovações, o material está protegido em embalagem de chumbo que blinda radiação, mas a manipulação pode causar danos à saúde. A comissão orienta a manter distância e avisar imediatamente a polícia. O veículo que transportava esse material foi roubado por criminosos na capital paulista. As embalagens possuem possuem o símbolo internacional de radiação ionizante.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.