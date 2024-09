Carelli revela: Adriane Galisteu vai receber os peões no Paiol pessoalmente Aclr|Do canal R7 no YouTube 11/09/2024 - 00h03 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h15 ) ‌



Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da RECORD, fez uma revelação sobre a 16ª edição de A Fazenda, que estreia no dia 16 deste mês. Durante a fase do Paiol, a apresentadora Adriane Galisteu estará no local pessoalmente, pela primeira vez, para receber os peões que participam desta etapa do jogo.

