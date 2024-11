CARDIOLOGISTA: João Lucas explica os níveis de preocupação com a pressão arterial Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/10/2024 - 17h50 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h52 ) twitter

A pressão arterial, tradicionalmente considerada normal em níveis de 12 por 8, agora é classificada como um sinal de alerta, segundo novas diretrizes divulgadas por cardiologistas. Durante um congresso em Londres, especialistas chegaram a um consenso sobre os parâmetros da pressão arterial, revisando os limites que indicam a saúde cardiovascular.

Essas novas recomendações enfatizam que a pressão 12 por 8 deve ser vista com cautela, especialmente para indivíduos que já possuem diagnósticos de doenças preexistentes. Essa mudança reflete uma preocupação crescente com a saúde do coração, sugerindo que níveis anteriormente aceitos como normais podem indicar um risco elevado de problemas cardiovasculares.

