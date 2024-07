CARDIOLOGISTA: Frederico Homem fala sobre os cuidados que nosso coração pede | Manhã Total

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

‌



A+

A-

Um estudo apresentado no Congresso da Sociedade Paulista de Cardiologia (Socesp) revelou que a maioria da população brasileira desconhece os principais fatores de risco para doenças cardíacas, como diabetes, colesterol alto, obesidade, hipertensão, falta de atividade física e má alimentação. Essa falta de conhecimento, aliada à desinformação presente em mídias e redes sociais, contribui para o controle inadequado das doenças cardíacas, mesmo com acesso a diagnóstico e tratamento.

As doenças cardíacas são a principal causa de morte no Brasil, respondendo por cerca de um terço dos óbitos. Estima-se que 50% dos ataques cardíacos e AVCs poderiam ser evitados se o colesterol se mantivesse dentro dos níveis normais. No entanto, a pesquisa da Socesp indica que apenas 11% dos entrevistados associam o colesterol alto ao risco cardíaco.

Especialistas alertam para a necessidade de intensificar programas de educação em saúde para conscientizar a população sobre os riscos das doenças cardíacas e os fatores que as influenciam. Além disso, é fundamental melhorar o acesso a médicos especialistas e exames regulares, principalmente para grupos com maior risco, como mulheres, idosos e pessoas com menor nível de escolaridade.

O exame de pressão arterial, que deve ser feito pelo menos uma vez ao ano, inclusive em crianças, é o método mais simples para identificar o risco cardiovascular. Exames laboratoriais para colesterol e diabetes também são essenciais, principalmente a partir dos 40 anos.

Publicidade

É fundamental que cada indivíduo tome medidas para prevenir doenças cardíacas, como manter uma dieta saudável, praticar atividade física regularmente, controlar o peso e evitar o tabagismo. Além disso, é importante buscar acompanhamento médico regular para avaliação do risco cardiovascular e tratamento adequado, quando necessário.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=RJqDspLyRpk

👉 https://www.youtube.com/watch?v=UJPPnmjBoyI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=WU9POrBXm9E

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.