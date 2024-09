CARDIOLOGISTA: Frederico Homem explica sobre arritmia cardíaca | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/09/2024 - 09h10 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h51 ) ‌



A arritmia cardíaca é uma condição em que o coração bate de forma irregular, podendo acelerar (taquicardia), desacelerar (bradicardia) ou apresentar um ritmo inconstante. Essa irregularidade no batimento pode comprometer a eficiência do bombeamento de sangue pelo corpo, resultando em sintomas como tontura, falta de fôlego, desmaios e palpitações. Em casos graves, como no ocorrido com o jogador uruguaio Juan Izquierdo, a arritmia pode evoluir para uma parada cardíaca, levando à morte súbita.

Izquierdo, zagueiro do Nacional, faleceu aos 27 anos, dias após sofrer uma parada cardíaca em campo, durante uma partida válida pelas oitavas de final da Libertadores. O comprometimento neurológico causado pela falta de oxigenação no cérebro, consequência direta da arritmia e da parada cardíaca subsequente, foi um fator crucial para sua morte. O caso do atleta destaca as graves consequências das arritmias cardíacas, que, se não diagnosticadas e tratadas adequadamente, podem ser fatais.

