CARDIOLOGISTA E NEUROPSICÓLOGA: Clauber e Marina falam sobre a síndrome do coração partido Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/12/2024 - 16h11 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A síndrome do coração partido, também chamada de cardiomiopatia de Takotsubo, é uma condição cardíaca rara que provoca sintomas semelhantes ao infarto, como dor no peito, falta de ar e cansaço extremo. Geralmente desencadeada por estresse emocional ou físico intenso, a síndrome está frequentemente associada a eventos como separações, luto ou situações de grande impacto emocional. Apesar de atingir principalmente mulheres acima de 50 anos, pode afetar pessoas de todas as idades.

O tratamento envolve o acompanhamento médico, com o uso de medicamentos para estabilizar o coração, e suporte psicológico. Estudos apontam, especialmente em idosos, um fenômeno chamado "efeito viuvez", que aumenta o risco de mortalidade nos meses iniciais após a perda de um cônjuge. O reconhecimento e tratamento precoce dos sintomas são essenciais para evitar complicações.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=l3O4WKkRjUA

👉 https://www.youtube.com/watch?v=vM0CunVhJ00

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=QEME1YYFmSI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.