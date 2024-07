Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Um lutador de Ribeirão Preto está brilhando em competições internacionais de karatê. Christian Tavares conquistou o 1º lugar no Campeonato Sul-Americano e está de malas prontas para o mundial na Espanha. Ao Balanço Geral, o carateca conta que se inspira em filmes de lutas marciais, especialmente os do ator Jean Claude Van Damme, para fazer bonito no tatame.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.