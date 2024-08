'Cara a Cara com Gustavo Siqueira': bate-papo inédito com a empresária Christiane Buerger Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 26/08/2024 - 15h45 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h16 ) ‌



Ele está de volta mas com um novo formato! Gustavo Siqueira traz entrevistas de maneira intimista, em um ambiente cheio de estilo e ainda com pratos e harmonizações deliciosas. O quadro 'Cara a Cara com Gustavo Siqueira' é um bate-papo com curiosidades exclusivas de personalidades de peso e nomes que fazem história na região. Para a estreia, a entrevistada é a empresária e presidente da Acib, Christiane Buerger.

