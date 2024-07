Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

A Faculdade de Farmácia da USP, em Ribeirão Preto, completa 100 anos em 2024. Para comemorar o centenário, uma cápsula do tempo fechada em 2007 foi aberta por alunos e professores. Junto com ela, estão reflexões sobre as mudanças dos últimos anos e os desafios para as próximas gerações.

*Reportagem exibida em 02/07/2024.

