Capitão do Corpo de Bombeiros fala sobre acidente de ônibus que deixou 10 mortos e 42 feridos

Um ônibus com 52 pessoas, que seguia de Itapeva para a cidade de Aparecida, interior paulista, colidiu contra a estrutura de um viaduto durante a madrugada desta sexta (5), deixando 10 mortos e 42 feridos. Por telefone, o capitão do Corpo de Bombeiros, Vinicius Schutt, conversou com o Hoje em Dia.

